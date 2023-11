Miss Universo 2023: ¿A qué Miss Perú tiene como ejemplo Camila Escribens?  

Esta semana se llevará a cabo el Miss Universo 2023, en el cual participará Camila Escribens, quien estará representando a Perú. En ese sentido, brindó una entrevista a Perú 21, dónde reveló a qué Miss Perú tiene cómo ejemplo, ¿de quién se trata?

Camila Escribens habló acerca de las antiguas ganadoras del Miss Perú, Alessia Rovegno y Valeria Piazza. La modelo mencionó que las ve como un ejemplo a seguir, debido al gran desempeño que mostraron en los anteriores eventos internacionales.

“Alessia me habló en la noche final y ella me dijo algunas cositas bien lindas. También Valeria Piazza me dijo unas palabras muy bonitas, que ‘tengo que seguir adelante, que nunca me rinda’. Yo he visto cómo ellas han competido, entonces yo llevo sus participaciones como Miss Perú con mucho respeto, las valoro y las admiro a las dos”, declaró Camila Escribens para Perú 21.

Asimismo, señaló que le tiene un cariño especial a Jessica Newton en incluso la ve como una “segunda madre”. Asegura que la apoyó en todo momento desde que se convirtió en Miss Perú.

“A Jessica la conozco desde que tengo 18 años. La admiro bastante porque es como una figura materna para mí. Me ha enseñado bastante, he llorado con ella y he reído con ella mil veces, entonces es alguien que admiro y siempre está ahí. Este va a ser un año muy bonito por poder trabajar con ella, con Cassandra Sánchez y toda la organización del Miss Perú”, añadió.

¿Quiénes son las candidatas sudamericanas al Miss Universo 2023?

Miss Universo Argentina 2023: Yamile Dajud

Yamile Dajud Miss Universo Brasil 2023: María Eduarda Ribeiro Brechane

María Eduarda Ribeiro Brechane Miss Universo Bolivia 2023: María Estefany Rivero Giesse

María Estefany Rivero Giesse Miss Universo Chile 2023: Celeste Viel Caballero

Celeste Viel Caballero Miss Universo Colombia 2023: Camila Avella

Camila Avella Miss Universo Ecuador 2023: Delary Stoffers

Delary Stoffers Miss Universo Paraguay: Elicena Andrada

Elicena Andrada Miss Universo Perú 2023: Camila Escribens

Camila Escribens Miss Universo Venezuela 2023: Diana Silva.

¿Dónde se realizará el Miss Universo 2023?

El evento se realizará el país centroamericano de El Salvador, en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, donde 85 candidatas competirán por el título que actualmente posee R’Bonney Gabriel, de Estados Unidos.

Miss Universo 2023 será transmitido por varios canales de televisión y plataformas digitales. De momento, no se ha oficializado el horario para el evento, pero las representantes de todos los países de la organización están viajando para iniciar con las actividades.