Javier Masías abrió su corazón ante las cámaras de Latina. En el primer episodio de “Enséñame.pe” en YouTube, el popular jurado de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” se sinceró sobre los hobbies que le han apasionado a lo largo de su vida y aquel que se acaba de sumar, el cual se ha robado por completo su cariño.

El crítico gastronómico confesó que siempre ha tenido los tres mismos hobbies en su vida: ver películas, comer delicioso y leer.

Pero, desde el primer episodio de “El Gran Chef Famosos”, transmitido el pasado lunes 1 de mayo de 2023, una nueva pasión se adicionó a la vida de Javier Masías. “Me he sumado un cuarto hobby que es el trabajo de alegrar a las familias peruanas, juntarlas alrededor de la televisión. Es algo que no ocurría hace mucho tiempo. La verdad me enorgullece y me alegra muchísimo“, confesó.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.