Peláez y el jurado de “El Gran Chef Famosos, La Academia” notaron a Alejandra Baigorria molesta por no tener disponible la licuadora que le correspondía. “Mucha frustración en Ale Baigorria. Está muy frustrada, está reclamando que alguien agarró su licuadora. Son cosas que pasan en esta competencia. Tampoco es un drama tan grande limpiar tu licuadora”, aseguró el conductor.

En esa misma línea opinó Nelly Rossinelli: “Ya hemos hablado de que si acá no tienes cabeza fría en la competencia, no vas a poder seguir avanzando. Todos podemos tener momentos de frustración, pero si tú dejas que eso te gane, no puedes seguir avanzando”.

Al escuchar estos comentarios, Alejandra Baigorria no se quedó callada y les contestó: “No es frustración, están hablando mal. No es frustración. Si te quitan las cosas, ¿qué hago? A ver cocina sin cucharón, sin olla”.



Este martes 19 de noviembre de 2024 se vive la tercera noche de competencia en el onceavo ciclo de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. ¿Quién será el primer clasificado a la ronda final de la temporada?

