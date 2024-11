Alejandra Baigorria NO SOPORTÓ ver su trabajo interrumpido al descubrir que su licuadora había sido utilizada por otro compañero en un momento clave de la noche en “El Gran Chef Famosos, La Academia”.

La alumna corrió al almacén por el electrodoméstico, y no lo encontró. “No tengo licuadora. Voy a intentar con el batidor ese, pero no es lo mismo porque la mayonesa no sale igual”, se quejó frente a las cámaras del set.

Poco después, se dio cuenta que el compañero que había agarrado su licuadora era Tito. “No hay licuadora y acabo de ver que Tito tiene 2 licuadoras. Tiene mi licuadora”, dijo visiblemente enojada.

Y, a pesar de que la producción le pidió que agarre la licuadora y la lave para utilizarla, Alejandra se negó porque no lo consideró justo. “La verdad que estoy bloqueada y se me nubla todo. Soy una mujer que me gusta hacer las cosas perfectas. Sentí que todo iba tan bien y ahora se me bloqueó todo. A mí sí me parecen injustas (estas situaciones)”, sentenció.



Este martes 19 de noviembre de 2024 se vive la tercera noche de competencia en el onceavo ciclo de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. ¿Quién será el primer clasificado a la ronda final de la temporada?

