Alejandra Baigorria NO se calló nada y en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia” le CONFIRMÓ a Peláez que NO le tiene miedo a ninguno de sus rivales en la cocina de Latina.

La pregunta surgió por parte de Peláez: “¿Te da miedo alguien aquí en términos de repostería?”. “A mí NADIE me da miedo”, sentenció la participante. “Respeto he dicho que sí (tengo por mis compañeros). Siempre he dicho que Tito tiene pasta para postres”, agregó.

Este lunes 18 de noviembre se vive la segunda noche del onceavo ciclo de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los seis mejores alumnos de la temporada siguen luchando por conseguir la mayor cantidad de puntos, ¿cómo quedará la tabla de posiciones?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.