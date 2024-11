Este jueves 21 de noviembre se vivió una nueva noche de competencia en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia“. Cotito, Alejandra Baigorria, Canchita Centeno, Erick Delgado y Tito Vega regresaron al set para afrontar la primera noche de la ronda final, donde solo uno de ellos, al final, podrá alzar la ansiada Olla de Oro.

El primer plato que tuvieron que preparar los finalistas fue club sándwich con papas fritas y mayonesa. Pero, el reto estaba en hacer la mayonesa A MANO, sin la ayuda de la licuadora (a excepción de Erick Delgado, quien se ganó el beneficio).

Pero, más allá de cocina, Erick aprovechó las cámaras para reclamarle a Peláez por NO tenerle fe en que llegaría a la semana final. “La mano está, hay buena mano y hay sazón. Eso es lo que importa”, aseguró el ex futbolista.

En tanto, Canchita GRITÓ su amor/odio por Erick al verlo usando la licuadora que ella NO tenía. “Te odio, pero igual te amo. Te odio, pero te deseo. Te odio, pero quiero estar contigo a cada rato”, confesó ante las cámaras.

Como segundo plato de la noche, los alumnos debían preparar canelones de sesos. Y, quienes entraron en pánico por no saber cómo proceder con la preparación fueron Alejandra y Cotito; la primera por no quemar el plato en el horno y la segunda por no saber cómo hacer bien la masa de pasta desde cero.

Al final de la noche, el jurado de “El Gran Chef Famosos, La Academia” tomó la siguiente decisión: Cotito, Canchita Centeno, Erick Delgado y Tito Vega avanzan hacia la gran final; Alejandra Baigorria es eliminada y se queda con el quinto lugar.

Antes de despedirse PARA SIEMPRE de la cocina, Alejandra Baigorria rompió en llanto al escuchar las emotivas palabras del jurado Javier Masías. “Ale, eres una especie rarísima, eres como un pez volador. El pez volador vive en el mar, pero cuando lo sacan de su ecosistema puede realmente dar saltos, tanto que la gente cree que puede volar”, aseguró el crítico gastronómico.

Revive AQUÍ el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia” de este jueves 21 de noviembre

No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Academia” de este jueves 21 de noviembre con Pedro Pablo

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.