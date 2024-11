José Peláez visitó a Erick Delgado en su estación de “El Gran Chef Famosos, La Academia” durante la preparación del primer plato de la noche y entabló una conversación que terminó en RECLAMO por parte del alumno.

El exfutbolista APROVECHÓ las cámaras para recalcar que el conductor NO lo veía en esta última semana de competencia. “Yo le voy a demostrar a Peláez, que no me tenía fe, y acá estamos. No me tenías fe”, sentenció.

Y, a Peláez no le quedó otra opción que aceptar la verdad: “¿Para qué voy a mentir? (Ahora) yo quiero que tú alces la Olla de Oro”. “La mano está, hay buena mano y hay sazón. Eso es lo que importa”, respondió el participante.

Este jueves 21 de noviembre inicia la ronda FINAL de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los cinco participantes que continúan en competencia lucharán por alzar la ansiada Olla de Oro, ¿quién lo conseguirá?

