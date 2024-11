Alejandra Baigorria fue ELIMINADA este jueves de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La alumna se despidió de la cocina PARA SIEMPRE y se quedó con el quinto lugar de la segunda promoción.

Antes de abandonar el set, la participante tuvo palabras de agradecimiento con el equipo de “El Gran Chef”. “Si bien a veces soy un poquito renegona, es porque me auto presiono. En la vida, las cosas que he logrado me han costado mucho. A veces siento que me tengo que presionar más”, aseguró.

Asimismo, compartió que está trabajando en controlar ese tipo de situaciones que vive bajo el estrés. “Cuesta, pero (mi carácter) me ha ayudado a superar muchas cosas duras en mi vida. Esto se lo regalo a mi familia”.

