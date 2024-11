Carla Rueda Cotito se DESESPERÓ en medio de la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La ex seleccionada nacional no sabía cómo amasar correctamente y se frustró frente a las cámaras.

“No sé qué hacer. Le doy, le doy, me dicen ‘haz así’. Pero la masa no se me hace, se pega”, gritó Cotito exasperada.

Este jueves 21 de noviembre inicia la ronda FINAL de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los cinco participantes que continúan en competencia lucharán por alzar la ansiada Olla de Oro, ¿quién lo conseguirá?

