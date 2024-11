Giacomo Bocchio se acercó a la cocina de Canchita Centeno junto a Nelly Rossinelli y Javier Masías para supervisar la preparación del primer plato de la noche en el inicio de la semana final de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Y, el chef peruano se llevó una grata sorpresa.

Canchita, al no encontrar apio en el almacén, optó por ponerle un poco de pecanas al pollo deshilachado para su club sándwich. Esta decisión le pareció MUY ACERTADA a Giacomo. “Me parece muy bien, me encanta”, la felicitó.

“Sorprendiendo maestro. Esta semana final es la que nos va a diferenciar”, le respondió Canchita una vez en el confesionario.

Este jueves 21 de noviembre inicia la ronda FINAL de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los cinco participantes que continúan en competencia lucharán por alzar la ansiada Olla de Oro, ¿quién lo conseguirá?

