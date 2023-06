En Tu Defensa: tarotista está obsesionado con expareja TikTokera y ella lo denuncia por acoso

Silvia Barrientos acudió a En Tu Defensa para acusar a su exsaliente por acoso. La demandante le pide a Juan Quirhuayo que se olvide de ella y la deje en paz.

La demandante, de una manera incómoda explicó las razones para acusar: “Voy al parque y me persigue. Voy a la tienda y me persigue. Él no entiende que tenemos una relación abierta, piensa que tenemos que estar siempre juntos. Ya le pedí que nos demos un tiempo. Es muy tóxico”.

Ante lo dicho por Silvia, Juan Quirhuayo ingresó al set para defenderse. Él negó ser un acosador y señaló que estar enamorado no es un delito. “La quiero cuidar de lo malo, porque la quiero”. Además, reveló que por más que no son pareja, la ayuda económicamente.

La dinámica de En Tu Defensa

Tras la elección de cada uno de los participantes de sus abogados, llegó el momento de escuchar atentamente sus argumentos y evidencias. “Al principio era muy divertido, me hacia recordar a mi papá. Pero conforme fui conociéndolo más, me di cuenta de que era una persona muy posesiva. No le gusta la ropa que uso”, dijo Silvia Barrientos. Mientras que Juan no negó lo dicho por Barrientos, pero aseguró que es por protegerla. “Yo solo quiero cuidarte. Te vistes muy exagerado”.

Los abogados que tuvieron injerencia en el caso también se refirieron a lo que sus patrocinados mencionaron. “No me parece que seas generoso, porque no se lo estarías sacando en cara. Si dices que gastabas mucho dinero en ella, para qué quieres que sigan juntos”, dijo la doctora Peña (defensa de Silvia).

El doctor Núñez (defensa de Juan), por su lado, mencionó lo siguiente: “Siento que te estas aprovechando de las buenas intensiones de Juan. Al saber que está enamorado, sabes que te puede dar el sol, la luna y las estrellas. Además, cuando están solos pides que te ayude, pero cuando están en público no lo conoces. Esa contradicción es el motivo de su confusión”.