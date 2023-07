Expareja no permite que padre vea a sus hijos y no ahora no lo reconocen

El programa de hoy de En Tu Defensa habló acerca del régimen de visitas y presentaron el caso de un padre de familia que no ha podido ver a sus hijos durante un año.

Frank Cuya tiene tres hijos de cuatro, seis y ocho años. Hace tres años se separó su expareja y a los dos meses conciliaron por el bienestar de sus hijos. La abogada Lady Peña le preguntó por qué cree que no lo dejan ver a sus hijos. El indicó que sería una venganza por parte de su ex, debido a que tuvo un conflicto con su exsuegro.

El hombre contó que su régimen de visitas era de lunes a viernes, dos hora a la semana y que podía sacar a sus hijos de su madre. Además señaló que pasa una pensión de alimentos de 750 soles, los cuales dejó de pagar hace dos meses por no poder ver a sus menores.

La dinámica de En Tu Defensa

Durante el programa, se emitió unas imágenes donde se ve a la expareja de Frank exigiéndole a Juan que le pase la pensión, mientras que él le pide ver a sus hijos. En Tu Defensa intentó comunicarse con la expareja, pero no quiso brindar declaraciones.

A raíz de este caso, Lady Peña aconsejó a los televidentes que no los dejan ver a sus hijos que acudan a la comisaría para que se pueda ejecutar el régimen de visitas: “En la comisaría te tienen que entregar una constatación si pudiste o no ver a los menores”.

Lo más triste de este caso es que los hijos pequeños de Frank no lo reconocen, debido a que no ha podido verlos durante un año. “Mi hija no me reconoció cuando fui a verla a su colegio. Me dolió mucho”.

Los abogados le recomendaron a Frank acudir al Juzgado de Familia con pruebas que demuestren que su expareja no lo deja ver a sus tres menores hijos.

Si quieres saber más de este caso no te pierdas del video de En Tu Defensa ubicado en la parte superior de la nota para que veas el caso completo. Sintoniza Latina o latina.pe todos los días a partir de las 5:00 PM para disfrutar de la mejor resolución de los casos que llegan a nosotros.