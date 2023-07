En Tu Defensa: Padre pide custodia de sus hijas pero expareja lo acusa de maltratador

A En Tu Defensa llegó el caso de Juan Dávila, un padre que quiere recuperar la custodia de sus hijas de once, nueve y cuatro años. El hombre indicó que sus pequeñas no están cuidadas adecuadamente por su madre, a quien acusa de dejarlas solas para irse a fiestas. Él llegó al programa para buscar ayuda legal de parte de los abogados Martín Fort, Lady Peña, Claudia Zumaeta y Ernesto Núñez.

Tras escuchar las primeras declaraciones del padre, ingresó al set Rosa Herrera, madre de las tres menores. La mujer negó todas las acusaciones del demandante y aseguró que a él “nunca le importó sus hijas”.

Los abogados escucharon los argumentos de ambos padres y dos de ellos fueron elegidos para representarlos durante el caso. La abogada Claudia Zumaeta fue la encargada de tomar la defensa de Juan Dávila, mientras que el abogado Ernesto Núñez defendió a Rosa.

La dinámica de En Tu Defensa

Durante el programa, ambos padres contaron que vivieron juntos durante quince años. El demandante señaló que su expareja salía por las noches a fiestas, mientras él se quedaba cuidando a sus hijas. Además, contó que la relación terminó porque, en plena pandemia, la mujer seguía yendo a fiestas dejando a las niñas solas en casa. También reveló que Rosa lo engañó en varias oportunidades.

Por su lado, la demandada indicó que todo lo que decía Juan es mentira. “Jamás he descuidado a mis hijas”. Sin embargo, durante el programa, se emitió un video donde se ve a una de las menores llegando a la casa de Juan luego de estar tres horas desaparecida. Cuando Juan llamó a Rosa, ella le indicó que estaba con su actual pareja.

Luego de ver las evidencias de Juan, la demanda mostró las medidas de protección que obtuvo en contra de su expareja. Ella contó que fue agredida porque no quería tener relaciones con él. El hombre se defendió aludiendo a que la amiga de la demandada la incitó a obtener dichas medidas para poder salir a fiestas sin que él pueda acercarse.

Lady Peña, añadió un dato legal sobre lo dicho anteriormente por Rosa. Ella indicó que si una pareja es casada y uno de ellos no desea intimar, no está obligado a hacerlo. “El hecho de estar casados no obliga a la pareja a intimar, eso se llama violación dentro del matrimonio”, resaltó.

Al programa llegó como testigo clave Adriana, la hermana de Juan, para acusar a Rosa de no cuidar a sus sobrinas. Ella contó que tenía pruebas de que las niñas estaban descuidadas. “En una ocasión, llamamos a la Línea 100 para solicitar apoyo para las hijas de mi hermano”, contó.

Por parte de Rosa también llegó Frank, su hijo mayor, quien le dijo a Juan que “era un mal padre”. Además reveló que cuando era pequeño, su padre llegaba borracho y golpeaba a su madre. Él solo tiene recuerdos del maltrato físico y psicológico hacia él y su progenitora por parte del demandante.

¿Quién tiene la razón?

Luego de escuchar las declaraciones de los participantes de este caso y sus representantes legales, los abogados panelistas emitieron sus votos a favor de uno de los padres. Mónica Salas indicó que no hay razones válidas para darle la razón a Juan. Además señaló que Rosa pudo haber denunciado a Juan por violencia hacia ella y hijos.

Lady Peña señaló que el testimonio de Frank le parece revelador, pues el joven indicó que vivía bajo un ambiente de violencia en el hogar. Por su parte, Martín Fort le dijo a Juan que sus argumentos no eran suficientes para poder darle la razón,además que durante el programa aparecieron pruebas que lo señalaban como agresor. ¿Cómo crees que terminó el caso?

