En Tu Defensa: Le prometió pagarle a su madre por un terreno, pero solo le dió 200 soles

Al programa de En Tu Defensa llegó Teresa Gonzáles, una madre que denuncia a su hija por adueñarse de su terreno y no querer pagarle por él. La mujer busca asesoramiento legal de parte de los abogados de En Tu Defensa: Martín Fort, Claudia Zumaeta, Mónica Salas, Ernesto Núñez y Lady Peña. Ella pide que su hija le termine de pagar por el terreno para llevar su tratamiento médico.

Vanessa entró al set para rechazar la demanda de su madre, a quien anunció que no le va a pagar hasta que consiga un trabajo estable porque el terreno ya aparece a su nombre. “Tómalo como una herencia anticipada. No voy a robar para pagarte”. Luego de escuchar sus devoluciones, el abogado Ernesto Núñez asumió su defensa. Por el otro lado, Claudia Zumaeta defendió legalmente a Teresa.

La dinámica de En Tu Defensa

Luego de elegir a sus respectivos abogados, Teresa reveló que padece una grave enfermedad a los huesos. Pese a ello, Vanesa se mostraba fría con su madre. Ella cree que su madre solo finge. “No debe portarse así. Desde que era niña mi madre para con su lloradera”, indica.

Teresa cuenta que en un inicio su hija le ofreció darle ocho mil soles por su terreno. Sin embargo nunca recibió el monto, porque Vanesa perdió su trabajo y le negaron el préstamo.

Durante el programa se mostró como evidencia una constancia de posesión, donde indica que Vanesa es la poseedora del terreno: “Nunca me he negado a pagarle el terreno, solo me quedé sin trabajo“. La abogada Claudia Zumaeta, representante legal de Teresa, le preguntó a Vanesa sobre los trámites de los terrenos. El abogado Núñez tomó la palabra y dio un dato legal sobre el tema. “No hay herencia en posesión. Vanesa cuenta con una constancia de posesión que la hace acreedora del terreno. Sin embargo, no es compra-venta porque no es una propiedad”, indica.

Lady Peña le preguntó por la fecha de pago del terreno. La hija de Teresa le indicó que pagará cuando tenga un trabajo estable. Vanesa indicó que no vive en el terreno, pero aún así nadie puede ingresar porque ella es la dueña.

La historia dio un giro cuando Vanesa reveló los motivos de esta denuncia por parte de su madre. Ella señaló que su hermana es la responsable del conflicto que existe por el terreno. La demandada cree que ella es quien verdaderamente quiere quedarse con el inmueble. “Mi hermana le lava el cerebro a mi madre”.

¿Quién tiene la razón?

Milagros, la hermana de Vanesa, ingresó al set de En Tu Defensa para abogar por su madre. La mujer le reclamó por no pagarle a su madre, pues ese dinero era para las medicinas de Teresa. “Me han dicho que Vanesa está poniendo en venta el terreno de mi madre”, contó con rabia.

Los abogados que fueron elegidos para este caso, brindaron sus últimos argumentos sobre este triste caso.

La defensora legal de Teresa, la abogada Claudia Zumaeta indicó que “cuando se presume dos poseedores del mismo bien, se le da la preferencia al título más antiguo. Sin embargo, en este caso, ninguna tiene título, solo son poseedoras”.

Por otro lado, Ernesto Núñez replicó lo dicho anteriormente alegando que en este caso es un caso de posesión. “Aquí hay una transferencia de posesión. Vanesa tiene la posesión más reciente y es la contribuyente a la municipalidad por lo que es el titular de ese inmueble. Vanesa debe pagar por ese inmueble cuando ella lo indique mediante un juicio”, remarcó.

Los abogados panelistas escucharon los argumentos de las participantes y los abogados que las representaban. Luego, los licenciados emitieron sus votos. Los tres, lamentablemente, le dieron la razón a Vanesa. Esto se debe a que ella tiene una constancia más reciente de posesión y en estos casos no se aplica el contrato de compra y venta, por lo que no se le puede obligar a pagar por el terreno.

Si quieres saber más de este triste caso, no te pierdas del video de En Tu Defensa ubicado en la parte superior de la nota para que veas el caso completo.