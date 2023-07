Exigió pensión de alimentos y ahora la amenazan para que deje el caso

Rosa Andrade llegó a En Tu Defensa para denunciar a su expareja por no pasarle el dinero de la pensión de alimentos para sus menores. Desde diciembre del año pasado el padre de los menores de siete y catorce años cuenta con una sentencia que no cumple. “A él no le agrada el monto y pasa lo que quiere y cuando quiere”, señaló. Además, la mujer contó que en el 2021 le interpuso una denuncia por violencia física contra ella y su hija de catorse años.

En el programa emitieron un video donde aparentemente el hombre también había quemado el negocio de su expareja. Esto habría sucedido luego de la sentencia de alimentos, la cual señalaba que debía pasar mil quinientos soles a cada menor.

Lady Peña dio un consejo legal para aquellos padres que estaban en pleno proceso de alimentos: Ellos pueden acercarse al juez mediante una entrevista dentro del Juzgado para poder conversar sobre el caso que están llevando.

La mujer agraviada aseguró que no fue el primer ataque que recibe y ambos los asocia con el padre de sus hijos. Ella mostró evidencias donde se ve a un hombre disparar a la puerta de su domicilio el día que su expareja fue a declarar al Ministerio Público. El sujeto también dejó una carta decía que deje el proceso judicial. El abogado Martín Fort le preguntó si iba a continuar con el proceso, pese a recibir las amenazas. Ella le dijo que iba a continuar por los derechos de sus hijos.

Además durante el programa, los televidentes llamaron en vivo para poder realizar sus consultas legales sobre temas de pensión de alimentos. ¿Quieres saber qué respondieron los abogados?

