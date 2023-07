Quiere divorciarse de su esposa pero ella se niega y lo acusa de tener una amante

A En Tu Defensa llegó el caso de Alexander. Este hombre se presentó en el set del programa para demandar a Roxana por no querer darle el divorcio. “Llevo con ella ya 10 años y estoy cansado, quiero divorciarme. Me hace dormir en el carro o en la calle, tiene malos tratos, muchos celos y tampoco me deja ver a mis hijos y a mi madre”. El caso en el que estaba enfrascado también tenía que presentar una respuesta, por lo que era el turno de su esposa.

Roxana, la parte demandada, también llegó al set para poder dejar sus descargos. Ella aseguró que “no le piensa dar el divorcio por ser un ‘caradura’. Él no es como aparenta y tiene su amante, además de intentar dar lástima”. Además de esto, Roxana aseguró que “está con la vecina del primer piso, la cual es de nacionalidad venezolana”.

Ante toda esta situación, los abogados quienes decidieron defender los casos fueron Claudia Zumaeta y Lady Peña. Por el lado de Alexander, la parte demandante, fue Claudia Zumaeta quien se encargó de patrocinarla. Por su parte, por el lado de Roxana, la demandada, fue Lady Peña quien se convirtió en su defensa para el presente caso.

Los abogados de la sala también hicieron sus descargos con respecto a lo que fue la exposición de las opiniones y argumentos de sus clientes. “Acá hay un tema de intereses personales. No interesa finalmente ninguno de los bienes ni otras cosas si una persona no mantiene su tranquilidad”, mencionó Claudia Zumaeta, mientras que Lady Peña aseguró que su patrocinada “no quiere el divorcio y él está tomando un comportamiento ofensivo, así como también encausarla de muchas otras cosas”.

(Claudia Zumaeta y Lady Peña se enfrentaron en el segundo caso de esta noche)

¿Quién tiene la razón En Tu Defensa?

Luego de escuchar atentamente las exposiciones de las dos partes, los abogados que no participaron del caso tuvieron que decidir. Martín Fort, Mónica Salas, Ernesto Núñez y nuestra conductora Lizbeth Cueva emitieron sus comentarios finales, pero fueron los juristas quienes tuvieron el derecho de declinarse por alguno.

Así se compuso la votación de los abogados en el segundo caso de la noche:

Mónica Salas: Le dio la razón a Alexander.

Le dio la razón a Alexander. Martín Fort: Le dio la razón a Roxana.

Le dio la razón a Roxana. Ernesto Núñez: Le dio la razón a Alexander.

¿Quieres saber todo el detalle del caso en mención? No te pierdas del video de En Tu Defensa ubicado en la parte superior de la nota y averígualo por ti mismo.