¿Piropeador o acosador?: vecino denunciado por lanzar frases a mujeres sin consentimiento

A En Tu Defensa llegó el caso de Olga Seguín, una mujer que acusa a su vecino y ex amigo de acosarla con comentarios sugerentes hacia ella y las demás mujeres del barrio. Olga se presentó en el set del programa para demandar a José Verano por los constantes piropos que recibe de su parte y que a ella la incomodan: “A mí no me gusta. Es insinuante”.

José Verano, el demandado, rechazó rotundamente la demanda de Olga y eligió a la doctora Salas para que lo defienda. Él se mostró indignado de ser llamado “acosador”. José señala que sus piropos son solo para admirar la belleza femenina: “Jamás he sido malcriado con nadie”.

Ante toda esta situación, la doctora Peña, quien defendía a Olga, explicó cómo podemos identificar cuando estamos ante un caso de acoso. Ella hizo referencia a los piropos que hace José a sus vecinas: “Para usted puede ser agradable, pero si a mí no me gusta, no es no y debe respetarlo”, señaló la abogada.

Los abogados de la sala también hicieron referencia al decreto legislativo 1410, el cual incorpora el delito de acoso al Código Penal. Su artículo 150-A menciona que “se considera acoso, cuando una persona de forma reiterada, continua o habitual, y por cualquier medio, vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, de modo que pueda alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana”.

¿Quién tiene la razón?

Tras escuchar ambas partes los abogados Martín Fort, Claudia Zumaeta y Ernesto Núñez tomaron una decisión, la cual no fue unánime. El doctor Fort y el doctor Núñez le dieron la razón a José. Para ellos, este caso no calificaba directamente como acoso, aunque sí como hostigamiento sexual. Por su parte, la abogada Zuameta le dio la razón a Olga. Ella hizo referencia al art. 172 del Código Penal, el cual señala al acoso como delito “siempre que se realice de manera insistente y reiterada“.

De igual manera, los tres abogados que no participaron del caso le hicieron énfasis al señor José de no realizar comentarios sugerentes a Olga porque para ella no resultan halagadores. Todo lo contrario. La incomodan y sí podría ser demandado por hostigamiento.

