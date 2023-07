Mujer quiere que su hermana sanadora se vaya de su casa y la tilda de “bruja”

Viernes muy polémico. En un nuevo día de programa, En Tu Defensa sigue recibiendo los casos de muchas personas que piden que sus conflictos sean resueltos y así encontrar el camino más justo y la verdad. Esta vez, el primer caso de la noche que llegó al programa de hoy tiene muchos componentes dignos de una gran disputa: Solicitud de alejamiento, alteración de la tranquilidad, conflicto de intereses y un calificativo erróneo sobre el trabajo. Todos estos fueron los principales ingredientes de la primera problemática de la edición de hoy.

Las dos personas que llegaron al programa de hoy en búsqueda de justicia responden a los nombres de Maribel y Rocío. Por la parte de la demandante, esta solicitó ayuda al cuerpo de abogados porque quería “su hermana se retirara de su casa, ya que la afecta emocionalmente y a nivel de salud por el humo que emana cuando trabaja de sanadora”. Por su lado, la parte demandada, Rocío, aseveró que “ella no es una bruja, sino una sanadora, puesto que no hace maldades y también le corresponde estar en esa casa porque tiene que cuidar de sus hijos”.

Quien habló primero en En Tu Defensa fue Maribel, la demandante; posteriormente lo hizo Rocío, la parte demandada. Todos los abogados presentes en el programa escucharon atentamente los alegatos de los participantes, pero quienes decidieron, fueron elegidos y convirtieron a Maribel y Rocío en sus patrocinados fueron Martín Fort y Mónica Salas, respectivamente.

(Mónica Salas y Martín Fort se enfrentaron esta noche en la defensa de sus patrocinadas)

La dinámica de En Tu Defensa

Tras la elección de cada uno de los abogados por parte de los participantes, llegó el momento de escuchar sus argumentos, evidencias y alegatos. “Todo el conflicto inició desde que falleció su madre y siempre se ha caracterizado por usar esas cosas de magia, pese a que su padre no quería”, sostuvo Maribel ante los abogados y la conductora Lizbeth Cueva, además de asegurar que “tiene la salud deteriorada por culpa de su hermana”. Por su parte, Rocío destacó que “…”.

Así como los participantes tuvieron un espacio, los juristas de En Tu Defensa enfrentados en el caso tuvieron la chance de exponer sus ideas. Por el lado de Martín Fort, este mencionó que “su defendida no le ha dicho que no trabaje ni ha criticado el tema de la propiedad, lo único que está cuestionando es su trabajo dentro de la casa”. En cuanto a Mónica Salas, aseguró que “su defendida no va a dejar su casa porque es copropietaria y el Código Civil la ampara y puede hacer lo que quiera en su casa, sin dañar a los demás”.

¿Quién tuvo la razón en el final?

Tras la exposición de los abogados participantes en el caso, fueron Claudia Zumaeta, Lady Peña y Mónica Salas quienes escucharon el caso en desarrollo. Los juristas que no participaron tuvieron la potestad de decidir por la persona que pensaban tenía la razón en el caso, así como también dar un alcance más certero para la justicia.

La decisión que tuvo cada abogado que no participó en el caso desarrollado estuvo repartida de la siguiente manera:

Claudia Zumaeta: Le dio la razón a Rocío.

Le dio la razón a Rocío. Lady Peña: Le dio la razón a Maribel.

Le dio la razón a Maribel. Ernesto Núñez: Le dio la razón a Maribel.

¿Quieres saber todo el detalle del caso en mención? No te pierdas del video de En Tu Defensa ubicado en la parte superior de la nota y averígualo por ti mismo. Sintoniza Latina o latina.pe a partir de las 5:00 PM para disfrutar de la mejor resolución de los casos que llegan a nosotros.