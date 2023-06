Mujer pelea por la tenencia de sus bisnietos y demanda a sus nietos por malacrianza

La polémica no se detiene. En un nuevo día de programa, En Tu Defensa sigue recibiendo los casos de muchas personas que piden que sus conflictos sean resueltos y así encontrar el camino más justo y la verdad. En esta ocasión, el segundo caso de la noche que llegó al programa de hoy conserva muchos componentes dignos de un verdadero enfrentamiento: Tenencia de menores de edad por parte de bisabuelos, demanda contra los propios familiares y hasta posible violencia doméstica. Todos estos fueron los principales ingredientes de la segunda problemática de la edición de hoy.

Las dos personas que llegaron al programa de hoy en búsqueda de justicia son María y la pareja compuesta por Jean Carlos y Fabiola. Por la parte de la demandante, esta solicitó ayuda al cuerpo de abogados porque quería demandar a su nieto y su pareja “por no saber criar a sus hijos y ser personas tóxicas con ellos, generándoles traumas a raíz de sus vivencias”. Por su lado, la parte demandada aseveró que “la señora se toma atribuciones que no le corresponden y no permitirán que las cosas se den de esa manera, ya que quieren conservar a sus hijos”.

Quien habló primero en En Tu Defensa fue María, la demandante; posteriormente lo hicieron Jean Carlos y Fabiola, la parte demandada. Todos los abogados presentes en el programa escucharon atentamente los alegatos de las dos participantes, pero quienes decidieron, fueron elegidos y convirtieron a María y la pareja compuesta por Jean Carlos y Fabiola en sus patrocinados fueron Lady Peña y Martín Fort, respectivamente.

La dinámica de En Tu Defensa

Tras la elección de cada uno de los abogados por parte de los participantes, llegó el momento de escuchar atentamente sus argumentos, evidencias y alegatos. “Ellos como padres de familia le están dando un mal ejemplo a sus hijos. Se van de fiesta, llegan en estado de ebriedad y pelean frente a ellos y yo no quiero eso ante los pequeños”, aseguró la demandante ante los abogados y la conductora Lizbeth Cueva. Por su parte, Jean Carlos y Fabiola, destacaron que “la señora no utiliza los métodos idóneos para acusarlos”, así como también no ser malos padres.

Así como los participantes tuvieron un espacio, los juristas de En Tu Defensa enfrentados en el caso tuvieron la chance de exponer sus ideas. Por el lado de Lady Peña, mencionó que “quien debería tener el cuidado de los hijos es la madre, pero ella no lo está haciendo de forma adecuada y por eso su bisabuela tiene todo el derecho a hacerlo”. En cuanto a Martín Fort, este aseveró que “no se debe romper la familia y que no se debe exacerbar la norma; existen dos padres que quieren cambiar para bien”.

La problemática que observamos esta noche en En Tu Defensa tenía respaldo y sustento. Cada parte enfrascada en el conflicto expuso sus ideas, pero con evidencias. Esto serviría para que cada uno de los abogados y televidentes se pudieran decantar por una versión de la historia. Además de esto, todo serviría también para poder darle la razón a María o a Jean Carlos y Fabiola.

El caso tuvo su punto cumbre cuando se mostraron videos y pruebas de todo lo que se decía. Un documento demostró que lo que decía María sobre la violencia familiar entre Jean Carlos y Fabiola era cierto. La pareja contestó que sí era cierto y que en algún momento hubo hasta una denuncia por violencia; sin embargo, lo pudieron superar con ayuda psicológica.

¿Quién tuvo la razón en el final?

Tras la exposición de los abogados participantes en el caso, fueron Ernesto Núñez, Mónica Salas y Claudia Zumaeta quienes escucharon el caso en desarrollo. Los juristas que no participaron tuvieron la potestad de decidir por la persona que pensaban tenía la razón en el caso, así como también dar un alcance más certero para la justicia.

La decisión que tuvo cada abogado que no participó en en caso desarrollado estuvo repartida de la siguiente manera:

Ernesto Núñez: Le dio la razón a María.

Le dio la razón a María. Mónica Salas: Le dio la razón a Jean Carlos y Fabiola.

Le dio la razón a Jean Carlos y Fabiola. Claudia Zumaeta: Le dio la razón a Jean Carlos y Fabiola.

La decisión que tuvo cada abogado que no participó en en caso desarrollado estuvo repartida de la siguiente manera: