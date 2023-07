En Tu Defensa: pide pensión para hijos con discapacidad, pero jueces le dieron la razón a él ¿Por qué?

Hoy el programa En Tu Defensa trajo un nuevo caso de demanda por alimentos. Una madre demandó al padre de sus 5 hijos por no pasarle la manutención que le corresponde. La demandante tiene un hijo con discapacidad y ya no puede mantenerlo económicamente ella sola. Por ello, Emilia Richarte vino al programa a acusar a Luis Alberto León por no cumplir con la pensión de alimentos de sus hijos.

Tras las primeras declaraciones de los participantes, ambos eligieron a los abogados que los representarían: La abogada Zumaeta fue la patrocinante de Emilia, mientras que el doctor Núñez asumió la defensa de Luis.

La dinámica de En Tu Defensa

Emilia también acusó a Luis Alberto de agresión hacia a ella y sus hijos. “Siempre le pegó a mis hijos”, mencionó la demandante durante el careo. Incluso mostró una Constancia de otorgamiento de garantías. Además, la demandante acusó a la actual pareja del padre de sus hijos de agredirla físicamente: “La mujer me agarró del pelo y me pateó delante de mi hijo de cuatro años”.

Ante esto, la abogada Zumaeta explicó qué son las garantías personales: “Estas se brindan en la subprefectura de todos los distritos. Si persiste la violencia, también se puede pedir medidas de protección ante el Juzgado de familia”. Esto ayudará a un juez o fiscal a determinar si hubo agresión o no.

El doctor Núñez precisó que las garantías personales son trámites administrativos que dependen del Ministerio del Interior, el cual protege la integridad física de las personas que lo solicitan. Aunque este trámite no tiene efecto jurídico. Por otro lado, las medidas de protección las brinda el juez de familia conforme la Ley contra el maltrato a la mujer.

Durante las intervenciones, Luis Alberto afirmó que tuvo una sentencia por alimentos, el cual le obligaba a pasar 380 soles. Sin embargo, no pagó las pensiones del 2017 y 2018. Es por ello que Emilia pide que pague los devengados de esos años.

Sobre el hijo que presenta discapacidad, la abogada Zumaeta hizo referencia al art. 482 del Código Civil, el cual señala que “la pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarla”.

¿Quién tiene la razón?

Luego de escuchar las exposiciones de ambos representantes legales y sus representados, los demás abogados Martín Fort, Lady Peña y Mónica Salas estaban listos para dar su veredicto. Conoce a quién le dieron la razón en el video ubicado al inicio de este artículo.