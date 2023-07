En Tu Defensa: Padre denuncia a madre por poner a trabajar a su hijo y busca recuperar tenencia

Hoy en En Tu Defensa un padre exige la tenencia de su hijo porque considera que su madre no lo sabe críar. En un nuevo caso lleno de intriga y conflictos, Wilmer, demandante, y Milagros, demandada, se enfrentan porque el menor de edad realiza trabajos de construcción civil.

Milagros comentó que esto no se considera un trabajo, ya que el adolescente se había ofrecido a ayudar a un familiar en este ámbito, sirviendo como un apoyo para su tío y recibiendo una compensación mínima por su ayuda. Como explica la Dr. Salas esta acción no se considera un trabajo puesto que el menor de edad no percibía un sueldo, carecía de un horario y la ayuda fue voluntaria.

Por su parte, Wilmer explicó que su principal preocupación es que su hijo está faltando al colegio por ir a ayudar a su tío. Como evidencia el padre mostró algunos mensajes envíados por la profesora del joven, donde se menciona que el menor no asistía a sus clases.

La dinámica de En Tu Defensa

Con la Dra. Salas defendiendo a Milagros, la madre aseguró que todas las faltas están justificadas, con excepción de una en la que su padre decidió llevarlo de viaje en pleno horario escolar. El demandante también reveló que su primogénito llega tarde a casa sin razón aparente, por su parte, la demandada confirmó esto diciendo que él iba a fiestas con sus amigos.

¿Quién tuvo la razón?

Tras escuchar ambas partes los abogados Martín Fort, Lady Peña y Ernesto Núñez tomaron una decisión y con unamidad le dieron la razón a Milagros. El motivo es que, según el artículo 85 del código de los niños adolescentes, se debe tener en cuenta la opinión del joven, por lo que, “salvo que el trabajo sea en su contra de su voluntad es muy complicado que se haga una validación de tenencia”.

