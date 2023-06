En Tu Defensa: Marlon acusó a su exjefe de exigirle cantar cuando lo contrató como mozo

Marlon Saldaña acudió a En Tu Defensa para acusar a su exjefe de ser un explotador. El demandante aseguró que Luis Jiménez le exige cantar por horas cuando él solo es un mozo.

El demandante, de una manera incómoda, explicó las razones para acusar a su exjefe: “Yo soy cantante de profesión, pero estuve alejado de la música debido a un problema con mi garganta. Al estar impedido de cantar, fue que acudí a mi amigo Luis Jiménez para que me de trabajo. Él abusaba de mi trabajo, yo entré como mozo pero me exigía cantar por largas horas. Por eso pido una indemnización”.

Ante lo dicho por Marlon, Luis Jiménez ingresó al set para defenderse y aseguró que es un mal agradecido. “Este sujeto no merece mi respeto. Yo le di mi apoyo cuando más lo necesitaba. Le di un lugar dentro de la música, los espectáculos y los eventos. Sin embargo, no sabe lo que es el agradecimiento”.

La dinámica de En Tu Defensa

Tras la elección de cada uno de los participantes de sus abogados, llegó el momento de escuchar atentamente sus argumentos y evidencias. “Teníamos 15 años de amistad, por eso acudí a él para que me de trabajo. Fue entonces que comencé a trabajar de mozo”, dijo Marlon Saldaña. Mientras que Luis Jiménez negó que solo sus funciones eran las de un mozo y mostró el contrato que firmó. “Una persona que se dedica a la atención al cliente no solo debe limpiar las mesas. También debe trapear, barrer y si es músico tiene que subirse al escenario. Además, yo le he dado un dinero a él y no me los quiere pagar”.

Los abogados que tuvieron injerencia en el caso también se refirieron a lo que sus patrocinados mencionaron. “Le parece correcto hacer un contrato con una clausula tan ambigua que dice tiene que llevar labores de atención al cliente. El código laboral habla de funciones específicas y eso lo sabe mi colega”, señaló la doctora Salas (defensa de Marlon).

“En un contrato no es necesario que se especifiquen todas las funciones, lo que se determina es lo que existe en la realidad. Está claro que el señor realizaba sus labores de mozo y de vez en cuando cantaba. Lo que yo quiero saber es la razón por la que se subía a cantar si usted estaba mal de la garganta. Nadie le puso una pistola en la cabeza”, dijo el doctor Núñez (defensa de Luis).