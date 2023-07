En Tu Defensa: La despidieron injustamente por celos de su jefa y exige le paguen meses restantes

Hoy en el primer caso de En Tu Defensa presentamos la denuncia de Eugenia Bernal, una mujer que acusa a su exjefa Marianella Linares por incumplimiento de contrato. Marianella la despidió 6 meses antes de que termine su contrato porque piensa que es la amante de su esposo. La demandante pide que le reconozcan el pago los 6 meses faltantes.

Marianella ingresó ofuscada al set para desmentir a la demandante. Ella asegura que no le dará ni un sol y le exige que se aleje de su esposo. “Te pedí que cuides a mi madre, no a mi marido”, la acusó.

Por su parte, Eugenia asegura que ella no fue la primera enfermera que despidieron por los celos de la mujer. “Luego de que me despidieron, me enteré que las anteriores cuidadoras también fueron despedidas por lo mismo”, contó.

Luego de escuchar las primeras palabras de las participantes, los abogados quienes decidieron defender los casos fueron Claudia Zumaeta y Mónica Salas. Por el lado la parte demandante, fue Claudia Zumaeta quien se encargó de patrocinarla. Por su parte, por el lado de Marianella, la demandada, fue Mónica Salas quien se convirtió en su defensa para el presente caso.

La dinámica de En Tu Defensa

La demandada contó que ya venía sospechando de Eugenia. “Descuidó a mi mamá por engatusar a mi marido”, expresó. Es por ello que se aprendió la clave del celular de la cuidadora, pero no había podido agarrar el celular. El día que la despidió, Eugenia había dejado su celular y fue el momento perfecto para que Marianella lo revisara. Ella encontró llamadas de su marido a la demandante y un mensaje de “Hola linda”. Luego mostró pruebas de agresiones por el forcejeo del celular.

“Su marido me llamaba para preguntar por su suegra. ¿Qué culpa tengo yo que el señor se exprese así de las mujeres?”, replicó Eugenia. Ella mostró audios donde Marianella la amenaza con agredirla por ‘meterse con su marido’. Ante esto, la abogada Zumaeta explicó que las personas que pasen por lo mismo, pueden acercarse a la subprefectura de cualquier distrito para pedir garantías por amenazas. Además, señaló que este caso también se trata de un ‘despido incausado‘. “No respetaste las cláusulas del contrato”, le dijo a la demandada.

El abogado panelista Martín Fort le preguntó a la Marianella por la causa del despido de Eugenia, a lo que ella respondió: “porque descuidó a mi mamá y se metió con mi marido”. Fue en ese momento, cuando la conductora Lizbeth Cueva mostró un audio que envió el esposo en cuestión: “Ella cuidaba excelente a tu mamá”

Como la demandada no tenía pruebas de la infidelidad y el marido señalaba todo lo contrario a los malos cuidados que afirmaba Marianella, la abogada Zumaeta también señaló que este caso puede verse como difamación. “De acuerdo al artículo 132 del Código Penal, no puedes difamar a una persona sin medios probatorios”, explicó.

Luego de escuchar los argumentos de ambas partes, los abogados panelistas Martín Fort, Lady Peña y Ernesto Núñez se reunieron para emitir un voto. Los tres llegaron a un voto unánime ¿Quién tendrá la razón?

Si quieres saber a detalle el caso, no te pierdas del video de En Tu Defensa ubicado en la parte superior de la nota. Sintoniza Latina o Latina.pe todos los días a partir de las 5:00 PM para disfrutar de la mejor resolución de los casos que llegan a nosotros.