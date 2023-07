En Tu Defensa: Karina acusó a su amiga de estafarla con 700 soles en una junta

Karina Riva acudió a En Tu Defensa para demandar a su amiga por deberle 700 soles. La demandante aseguró que María Julia busca aprovecharse de ella para estafarla.

La demandante, de una manera incómoda, explicó las razones para acusar a su amiga: “Me está debiendo una junta desde el mes de octubre del año pasado. Yo confié en ella. Puntualmente le cumplí con los pagos, pero hubo problemas que me llevaron a retirarme de la junta. Hasta la fecha me debe 700 soles”.

Ante lo dicho por Karina, María Julia ingresó al set para defenderse y negó las acusaciones de su amiga. “Me está difamando. Esto ha sido un error que vengo enfrentando desde diciembre. Caí mal a raíz de este problema, he estado delicada de salud. Estoy acá dando la cara por mi hijo, y porque quiero demostrar que no soy una estafadora”.

La dinámica de En Tu Defensa

Tras la elección de cada uno de los participantes de sus abogados, llegó el momento de escuchar atentamente sus argumentos y evidencias. “Hemos realizado cinco juntas y nunca le quedé mal. El problema fue con la última, sufrimos un desbalance debido a que otras personas me fallaron”, dijo María Julia. Mientras que Karina se mostró indignada por lo dicho por su amiga. “Ella ya me debía un dinero de una junta anterior. Al saber que no me podía pagar, le dije para entrar a una nueva junta con la condición de que me pagué las primeras 6 cuotas como compensación a la deuda. Le di una solución. Mi molestia viene cuando me dijo que no me podía pagar porque muchas personas de la junta no le habían depositado las cuotas”.

“Cuentas claras, amistades largas. Ella ha reconocido que existe una deuda. Pero hay otro tema que es importante: ¿Cuándo se va a pagar la deuda? Entiendo que todo el mundo tiene necesidades, pero las obligaciones de deben cumplir de una u otra manera”, señaló el doctor Ford (Defensa de Karina).

“Acá hay dos partes. Si ella quiere que le paguen, mi clienta necesita trabajar. Pero si necesita trabajar, esta clase de cosas como dejar mal parada a mi clienta en redes sociales le cierran las puertas inevitablemente”, dijo la doctora Peña (Defensa de María Julia).