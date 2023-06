En Tu Defensa: Julio César asegura que su expareja lo engañó para firmar a un hijo que no es de él

Julio César Gutiérrez acudió a En Tu Defensa para demandar a su expareja por haberlo hecho firmar a un hijo que no es suyo. El demandante aseguró que la duda le está generando muchos conflictos en todos los aspectos de su vida.

El demandante, de una manera incómoda, explicó las razones para acusar a su expareja: “Quiero demandar a la señora Yeri por haberme hecho firmar a un hijo que no es mío. La duda me está generando muchos conflictos en todos los aspectos de su vida. He venido acá para contar toda la verdad y estoy dispuesto a asumir las consecuencias”.

Ante lo dicho por Julio, Yeri ingresó al set para defenderse y negó las acusaciones de su pareja. “Me estás humillando, no me merezco esto como mujer. Yo soy la madre de tu hijo. Es nuestro hijo”.

La dinámica de En Tu Defensa

Tras la elección de cada uno de los participantes de sus abogados, llegó el momento de escuchar atentamente sus argumentos y evidencias. “Cuando la conocí pensé que era una chica tranquila, pero me di con la sorpresa que en su trabajo comenzaron a hablar de que es coqueta. Después de 6 meses me avisa que estaba embarazada”, dijo Julio. Mientras que Yeri se mostró indignada por lo dicho por su expareja. “Nosotros teníamos una relación de un año. El señor no quería que tenga amigos y nunca le fui infiel. Él pensaba que por salir con un amigo ya lo estaba engañando”.

“No estoy de acuerdo con las expresiones de mi defendido, pero entiendo que tiene dudas y pruebas para demostrar que lo engañaron. Si mi defendido tiene pruebas, este proceso puede dar un vuelco”, dijo la doctora Salas (Defensa de Julio César).

“Me molestan los juicios de valor que das. Me parece que te molesta que mi clienta acaba de terminar una relación y por eso te expresas así. La forma como te expresas no habla bien de ti como hombre”, dijo doctora Peña (Defensa de Yeri).