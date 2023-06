En Tu Defensa: Hija denuncia a su madre por estafarla con 1000 soles

Cindy Chávez acudió a En Tu Defensa para denunciar a su mamá Marissa Gonzales debido a que no le paga 1000 soles hace seis meses.

La demandante acudió a En Tu Defensa debido a que su mamá Marissa le hizo pedir préstamo de 1000 soles al banco para iniciar un negocio. “Ella quería hacer un emprendimiento, yo quería que ella cambiara. Ella es una persona que le gusta salir a tomar, a bailar, venir borracha. Cuando ella me dijo que iba a cambiar, la apoyé con el hecho de que trabaje y saqué un préstamo, comentó Cindy.

“No estoy negando que te voy a pagar, ya le he dado 200 soles de adelanto. A ti te molesta que me vaya a la fiesta, que vaya con mis amigos. Tú quieres que me quede cuidando a tu hija”, comentaba Marissa de una manera mortificada.

Cindy agregó, que para poder pagar la deuda que su madre se viene negando a pagar, tuvo que salir a la calle a vender caramelos y galletas acompañada de su hija y de su esposo.

La dinámica de En Tu Defensa

Cindy Chávez eligió a la doctora Peña para que vea su caso. en el caso de la defensa, la doctora Zumaeta será la encargada de abogar por la señora Marissa. La denunciante comentó que su madre le dio unas cremas como parte de pago de la deuda, lo malo, fue que el producto le hizo mal.

“Esta cremita no tiene registro sanitario. Toda crema que está en el territorio nacional, necesita un registro sanitario. Y cuidado que la señora hace unos momentos comentó que ya le había vendido estos productos”, comentó la doctora Peña.

¿Estas cremas impidieron que trabajes? consultaba la doctora Zumaeta a la demandante, quien como respuesta dijo que nada le impidió, debido a que necesitaba trabajar para poder pagar la deuda que le había dejado su madre.