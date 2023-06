En Tu Defensa: Comediante le exige a su colega que deje de copiar sus rutinas

El comediante Walter Cóndor Gago “Wi Wi” acudió a En Tu Defensa para pedirle a su colega que lo deje de imitar. El demandante aseguró que Vicente, también conocido como “Chispita”, copia su rutina y exige una jugosa indemnización económica.

El demandante, de una manera incómoda, explicó las razones para acusar a su exjefe: “Mi compañero Chispita me está haciendo quedar muy mal y me está haciendo perder trabajos. Exijo que me pague 6 mil soles de indemnización”.

Ante lo dicho por “Wi Wi”, Vicente ingresó al set para defenderse y aseguró que sus rutinas son exclusivas y mejores. “Este señor me está demandando por 6 mil soles, pero no entiendo sus razones. Nunca en mi vida copiaría las rutinas de este personaje. En realidad, me está difamando”.

La dinámica de En Tu Defensa

Tras la elección de cada uno de los participantes de sus abogados, llegó el momento de escuchar atentamente sus argumentos y evidencias. “Me dedico más de 10 años a la comicidad. Desde hace un tiempo lo conozco a Chispita, al principio nos llevábamos bien. Fue en entonces que le comenté sobre mi éxito en TikTok, pero nunca trabajamos juntos y no lo haría porque se copiaría todas mis rutinas”, dijo Walter Cóndor Gago “Wi Wi”. Mientras que Vicente negó lo dicho por su colega. “Nosotros parábamos juntos. Incluso, no sabía ni manejar sus redes sociales y desde que comenzó a ganar seguidores se comenzó a alejar de mí”.

Los abogados que tuvieron injerencia en el caso también se refirieron a lo que sus patrocinados mencionaron. “Mi defendido tiene 5 años más de trayectoria que usted. Eso quiere decir que usted puede que esté copiando a mi cliente”, señaló la doctora Salas (defensa de “Wi Wi”).

“Yo quiero saber si usted crea todas sus publicaciones o también se guía de cómicos internacionales o con una trayectoria mayor. Te voy a seguir para comprobar esto y no dudes que voy a dejar mi comentario”, señaló la doctora Zumaeta (defensa de Vicente).