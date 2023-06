En Tu Defensa: Brenda le pide a Octavio que le devuelva a su hija de 15 años

Brenda Quispe acudió a En Tu Defensa para pedirle a su expareja que le devuelva a su hija de 15 años. La demandante aseguró que Octavio Pérez la alejó de su pequeña por la fuerza.

La demandante, de una manera incómoda, explicó las razones para acusar a su exjefe: “Vengo a pedir la tenencia de mi hija. Yo quiero vivir con mis hijos. Eres un cobarde, nunca le diste ni un sol a mis pequeñas”.

Ante lo dicho por Brenda, Octavio Pérez ingresó al set para defenderse y aseguró que no es un mal padre. “Yo quiero que me devuelva a mi hija mayor, porque está pasando hambre con ella. Como padre biológico, estoy luchando para poder estar con mis hijas”.

La dinámica de En Tu Defensa

Tras la elección de cada uno de los participantes de sus abogados, llegó el momento de escuchar atentamente sus argumentos y evidencias. “Yo quiero estar con mi hija, porque con el señor corren peligro. Hay un muchacho que siempre va a la casa y no sé qué pueda pasar con mi hija porque está en una etapa de adolescencia. Yo no quiero que a mi hija le pase lo mismo que a mi cuando tenía 15 años. El señor me llevó con engaños a Venezuela”, dijo Brenda Quispe. Mientras que Octavio Pérez negó lo dicho por su expareja. “Las cosas no fueron así, ella tomó la decisión de viajar. Yo le dije que no tenía plata para llevarla y ella buscó el dinero para irse por su cuenta”.

Los abogados que tuvieron injerencia en el caso también se refirieron a lo que sus patrocinados mencionaron. “Por voluntad propia la señora Brenda abordó el bus sin que mi defendido esté enterado. Si bien es cierto era menor de edad, ella abordó el vehículo por sus propios medios”, señaló la doctora Salas (defensa de Octavio).

“Le rogamos que diga la verdad. Usted dice que ella quiso viajar por su cuenta, pero cómo la iba a sacar del país si es que no tenía la aprobación de sus padres. Lo que tuvo que hacer usted es devolverla a su casa y no intentar hacerse cargo de ella. La realidad es que existen dos hijas suyas con ella. ¿Su intención fue sana?”, señaló la doctora Zumaeta (defensa de Brenda).