En Tu Defensa: Asegura que su prima la envidia por ser modelo XXL y le exige que le pague deuda

Marleny Oyanguren acudió a En Tu Defensa para exigirle a su prima que le pague el dinero que le debe. La demandante también le pide a Katia Cáceres que le deje de hacer bullying.

La demandante, de una manera incómoda explicó las razones para acusar: “Yo le di unas prendas a mi prima y hasta ahora no me paga. Pero también quiero pedirle que me deje de hacer bullying frente a nuestras amistades”.

Ante lo dicho por Marleny, Katia Cáceres ingresó al set para defenderse y aseguró que a quien estafaron fue a ella. “Mi prima me estafó con una mercadería. Dice que le debo desde diciembre, pero fue ella quien me pidió que venda esa mercadería. Yo no vi los productos cuando me los entregó, pero cuando los revisé me di cuenta de que eran prendas para gente grande. Eso yo no puedo venderlo”.

La dinámica de En Tu Defensa

Tras la elección de cada uno de los participantes de sus abogados, llegó el momento de escuchar atentamente sus argumentos y evidencias. “Ella me pidió que la ayude. Incluso me dijo que le pague conforme iba vendiendo las prendas. La ropa no la vi porque me la mandó por delivery. Es muy grande y además es usada”, dijo Katia Cáceres. Mientras que Marleny Oyanguren negó necesitar de su prima para ofrecer sus productos. “Yo tengo mucha gente que me sigue en redes y se las puedo vender”.

Los abogados que tuvieron injerencia en el caso también se refirieron a lo que sus patrocinados mencionaron. “El tema de hoy es una deuda a la señorita Marleny de 600 soles. Mi defendida asegura que la mercadería estaba usaba. Aquí hay un engaño, una mala intención porque no tenían ni etiquetas”, dijo la doctora Salas (Katia Cáceres).

Entiendo que nosotros los abogados seamos apasionados, pero no podemos defender lo indefendible. En segundo lugar, no podemos calificar a personas con adjetivos calificativos peyorativos. Lo que estás haciendo es bullying (a Katia Cáceres)”, señaló la doctora Zumaeta.