“No te vas a morir”: Marisol cuadró a Celine por desesperarse en fritura de picarones | El Gran Chef Famosos

La presión y el estrés que se vive en la cocina de “El Gran Chef Famosos” muchas veces superan a los participantes. En esta ocasión, Celine Aguirre no soportó esta mezcla de emociones durante la preparación del segundo plato de la Noche de Sentencia.

Por eso, al ver que su hermana Marisol trataba “mal” los picarones, no dudó en llamarle la atención. “No se hizo, no le metas eso. Eso ya está, no lo toques”, le gritó.

Sin embargo, su gemela no se quedó callada y le respondió: “Deja de gritar como una loca. Si no sale, no sale, no importa. No te vas a morir si no nos sale un plato”.

Este jueves 14 de marzo se vive una nueva Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos X2”. Cuatro de las duplas que continúan en competencia deberán luchar por su permanencia en el programa culinario de Latina Televisión. ¿Qué sucederá?

