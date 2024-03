El Gran Chef Famosos: Marisol y Celine Aguirre revelan que NUNCA han probado quinua carretillera

¡Para no creer! El jurado de “El Gran Chef Famosos X2” reveló este jueves que el primer plato de la Noche de Sentencia sería quinua carretillera. Al escuchar el nombre, las hermanas Marisol y Celine Aguirre quedaron sorprendidas.

Pero no solo eso. Incluso Celine confesó ante las cámaras del programa que no sabía cómo tenía que hacer este reto. “No tengo la menor idea. Ni siquiera la he probado en mi vida”, dijo la participante. A ella se sumó Marisol, quien también mostró su sorpresa. “¿Quinua carretillera?”, exclamó.

Este jueves 14 de marzo se vive una nueva Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos X2”. Cuatro de las duplas que continúan en competencia deberán luchar por su permanencia en el programa culinario de Latina Televisión. ¿Qué sucederá?

