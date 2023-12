¿No puede con la tensión? Renato Rossini Jr. aplicó asombrosa técnica para relajarse en la cocina de El Gran Chef Famosos La Revancha

Renato Rossini Jr. es uno de los participantes más aclamados por el público. El joven estuvo de lado a lado con Miguel Vergara. Incluso el actor cómico aseguró que son “gemelos idénticos”. Lamentablemente el chico ‘fenomenal’ no cumplió con las expectativas y se fue a sentencia, donde tendrá que enfrentarse a otros competidores.

No es sorpresa que en la cocina de “El Gran Chef Famosos” se viven momentos cruciales y los participantes están en constante presión. ‘Renatito’ no fue ajeno a esto y, en medio de la preparación del segundo plato, no tuvo mejor idea que “pasarse el huevo” para liberar los malos momentos.

Lo que hizo Rossini Jr. fue agarrar un huevo que se encontraba dentro de su carrito de compras. Luego se lo pasó por el cuerpo. “Una tensión”, dijo el influencer tras hacer esta tradicional técnica utilizada en el Perú.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vázquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.