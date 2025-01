Los participantes de El Gran Chef Famosos estuvieron de acuerdo con que en toda mesa peruana son infaltables una lentejitas cada lunes y se mostraron confiados cuando fue elegido como primer plato de la noche. Sin embargo, Peláez no esperó mucho para sorprenderlos con un desafío, ¿qué les dijo?

Al notar la facilidad de la receta, se atrevió a subir el nivel de dificultad y quitarles a los participantes sus agendas de anotaciones. “Deberán memorizarlas (las indicaciones)”, sentenció Peláez.

Jota Benz, Canchita Centeno y Emilram Cossío se opusieron a la medida y no dudaron en protestar. “El capibara me la ha quitado”, se quejó Canchita Centeno refiriéndose a Javier Masías. “

Por su lado, Jota sacó los recibos y aludió a su contrato. “Cuando yo ingresé al programa, nos dijeron que nosotros podíamos apuntar todas las recetas. Eso (la medida) no está en el contrato, Peláez”, amenazó el participante.

Las quejas de Canchita continuaron y, esta vez, aludió a su avanzada edad. “¿Cómo me van a mandar a memorizar si, después de los 40, tengo lagunas? ¿No ven que a cada rato me olvido (de los ingredientes) y me voy corriendo? Imagínate acá”, reclamó Canchita.

De todos modos, Peláez reafirmó el desafío y lo hizo más atractivo al prometerle a los participantes un importante beneficio: un ingrediente fundamental LISTO para el segundo plato.

