Para el jurado de “El Gran Chef Famosos, la Súper Revancha“, los platos que son secuenciales son en los que mejor se desempeña Emilram Cossío y el suspiro a la limeña es uno de ellos. Paso a paso, Emilram logró conquistar el paladar de los jueces y ganarse el primer beneficio, ¿qué le dijeron?

A Nelly Rossinelli le fascinó el plato y no ocultó que lo encontró agradable. “Te quiero felicitar por tu presentación, siento que has servido en el tamaño adecuado. Esta canelita al costado me gusta, es un detallito que dice qué hay y tienes la proporción adecuada”, comentó Nelly.

“Es bonito ver cómo están evolucionando en esta competencia, tu trabajo está hablando por ti, acá queda claro”, se animó a agregar Giacomo Bocchio. Por unanimidad, Emilram fue declarado como ganador indiscutible y ganó el primer beneficio: la ayuda de Mónica Torres en el siguiente plato.

Sin embargo, en el programa culinario de Latina nadie la tiene fácil y Giacomo tendrá que escoger por cuánto tiempo será la ayuda de Mónica mediante un sorteo. Son tres opciones entre las que debió escoger y cuando lo hizo, el papel reveló que la ayuda de la conductora será por solo 4 minutos.

En la preparación del segundo plato, conejo a la mostaza con papas torneadas a las finas hierbas, Emilram tuvo claro en qué momento solicitar la ayuda de Mónica. Cuando llegó el momento de tornear las papas, Emilram llamó por el megáfono a Mónica con una improvisada canción.

De inmediato, la conductora se acercó a su estación y se dispuso a tornear las papas en tiempo récord. Al finalizar los 4 minutos, Mónica logró tornear 3 papas y se despidió con tierno abrazo, ¿habrá logrado darle ventaja en su plato?

