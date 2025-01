Aunque Ricky Trevitazzo y Lita Pezzo lo dejaron todo en cada plato que presentaron en el El Gran Chef Famosos, no consiguieron ser salvados en la Noche de Sentencia y deberán esforzarse al máximo y pulir sus habilidades gastronómicas para no ser eliminados.

El primer concursante en pasar a sentencia fue Ricky, quien no pudo evitar esconder su tristeza tras la decisión del jurado. “No entiendo. El arroz, bien; el pollo, bien; la verdura, bien; la salsa, bien y Ricky a sentencia”, cuestionó confundido.

A Ricky le siguió Lita, a quien no le bastó deslumbrar al jurado con su segundo plato y pedirles que no la manden a sentencia. De todos modos, la participante no evitó felicitar a su compañero Jota, que fue salvado por los jurados.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.