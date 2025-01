Sin duda, el tiradito de conchas al ají amarillo de Jota generó controversia en El Gran Chef Famosos. A Javier Masías la presentación no le gustó y no tuvo reparos en hacérselo saber al participante. “No sabe mal, pero se come con los ojos”, declaró Masías.

Ante el silencio de Jota, Masías siguió con sus críticas. “La verdad es que el mayor mérito de esto es la frescura de la concha y eso no tiene nada que ver contigo”, agregó el juez.

Jota no pudo evitar mostrarse en desacuerdo con Masías y defendió su plato. “Te va a picar si comes con los ojos”, le respondió el competidor. Sin embargo, Giacomo Bocchio y Nelly Rossinelli revelaron que el plato les gustó.

El tiradito de conchas al ají amarillo que preparó Jota logró colarse en el corazón de Giacomo y Nelly, que lo declararon como ganador del primer reto culinario, otorgándole el beneficio de poder interrumpir a sus compañeros y mandarlos a trasladar 10 huevos de un lado al otro, ¿sometiéndolos al riesgo de descuidar sus platos?

