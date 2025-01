Luego de anunciar el tiradito de conchas al ají amarillo como primer plato, Armando Machuca inauguró la sección “Great Chef Aqua Shell Challenge 2025” en El Gran Chef Famosos, que consistió en que cada participante introdujo su mano a una pecera para escoger una de las conchas y leer el número de castigo que le tocó.

“Estamos buscando educar su carácter porque este año será un año de retos”, afirmó el conductor tras notar la preocupación en las miradas de los competidores. Sin otra salida, los participantes desfilaron para recoger sus conchas y enterarse por fin de sus castigos.

La primera en conocer su castigo fue Leslie Stewart, quien deberá resolver una trivia sobre moluscos antes de disponerse a cocinar el primer plato. “No debí decir que soy La Sirenita”, bromeó la actriz.

A Lita Pezo le tocó no contar su libreta de apuntes por 5 minutos, aunque esto no pareció preocupar a la competidora. Su compañero Ricky Trevitazzo tampoco se asustó con su castigo y aceptó no poder cocinar por 5 minutos sin ningún problema. “No me importa, igual voy a superar este reto”, asumió Ricky.

El castigo que recibió Jota Benz sí dio de qué hablar y despertó las risas de sus compañeros y el conductor. “Me parece lo correcto porque usted con ese cuerpo apolíneo y discóbolo va a estar encadenado a su estación hasta encontrar la llave correcta”, reveló Armando.

Este jueves 2 de enero inicia una nueva ronda de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Leslie Stewart, Lita Pezo, Ricky Trevitazzo y Jota Benz buscarán dejarlo todo en la cocina para salvarse de la temida Noche de Sentencia, ¿quién lo conseguirá?

