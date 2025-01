A ninguno de los jurados pareció agradarle el plato que preparó Lita Pezo, quien conservaba la esperanza de consagrarse como ganadora en el desafío marítimo. Sin embargo, la reseña de Masías fue CONTUNDENTE, ¿qué le dijo?

En El Gran Chef Famosos, tras observar que Lita intentó que su tiradito de conchas al ají amarillo tome forma de una lágrima, Masías no dudó en compartir que no le gustó el plato. “Es una lágrima, literal, está como para llorar”, sentenció el jurado mientras Lita agachó la cabeza.

“O sea, yo lo entiendo, pero en mi cabeza era una lágrima con un camino hacia la libertad”, se lamentó la participante. Nelly Rossinelli tampoco se declaró fanática del plato y se quejó de su acidez.

El último puñal lo dio Giacomo Bocchio, quien no ocultó su disgusto por el plato de Lita. “La presentación NO me gusta, los cortes de la palta son muy disparejos, a la cebolla por separado no le encuentro mucho sentido, la leche de tigre la veo grumosa”, enumeró Giacomo. “NO me ha gustado este plato, Lita”, declaró. Este jueves 2 de enero inicia una nueva ronda de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Leslie Stewart, Lita Pezo, Ricky Trevitazzo y Jota Benz buscarán dejarlo todo en la cocina para salvarse de la temida Noche de Sentencia, ¿quién lo conseguirá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.