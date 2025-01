¡La dinámica “Escuchamos, no juzgamos” llegó a Latina con una edición explosiva llena de risas y bromas entre nuestros famosos! Hoy, Canchita Centeno y Diana Sánchez fueron las protagonistas de un intenso round de dardos verbales que hizo reír a todos en el backstage.

Canchita no dudó en lanzar su primera pulla: “Se cree la chibola del grupo, pero cuando se peina parece la Chilindrina“, causando carcajadas inmediatas. Diana, con su característico humor, respondió de igual manera: “Se cree Barbie, pero tiene cuerpo de Barney“, lo que desató un grito ensordecedor de Canchita.

Pero las sorpresas no terminaron ahí. Armando Machuca dejó a todos boquiabiertos al revelar que, en alguna ocasión, se puso un terno que le pertenecía a Peláez. ¡Vaya confesión!



Y, como si fuera poco, Fernando Díaz lanzó un dardo para uno de sus compañeros de programa: “Cuando pides vacaciones pero alguien te pide cambiar las fechas porque él no puede volver al programa“, dijo mientras miraba de reojo a Santi y Maju. Santi Lesmes, quien se sintió aludido, no dudó en responder: “Cuando hay que llegar temprano y el único que lo hace soy yo“, dijo riéndose junto a sus compañeros.

¿Y tú? ¿Cuál sería tu “Escuchamos pero no juzgamos” para la familia Latina? ¡No te olvides de ver Arriba Mi Gente para disfrutar de estos momentos y más!

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina Televisión?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. con Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

