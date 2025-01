En Arriba Mi Gente, la ex Miss Mundo y conductora Maju Mantilla compartió una tierna y nostálgica historia sobre su primer amor, dejando a todos los presentes encantados con los detalles de su juventud.

“Mi primer amor fue un chico que practicaba salto alto. Lo conocí en la Videna. Yo me quedaba a dormir y salía por la ventanita, y él me estaba esperando. Recuerdo que nos enamoramos tanto que incluso viajó a Trujillo para conocer a mis padres y verme”, confesó Maju con una sonrisa melancólica.

Sin embargo, no todo fue color de rosa. Maju recordó uno de los momentos más difíciles de esa relación: “Recuerdo que me iba a acompañar a mi fiesta de promoción, pero me terminó por teléfono. Yo era un mar de lágrimas, no podía dejar de llorar porque me había enamorado de él”.

El relato no estuvo exento de humor, ya que Santi Lesmes, fiel a su estilo bromista, comentó: “Tuviste que buscar pareja para tu promoción a última hora”.

La confesión de Maju tocó las fibras de quienes recuerdan la intensidad de los primeros amores y cómo marcan nuestras vidas. Para más momentos llenos de emociones, risas e historias inolvidables, no te pierdas Arriba Mi Gente. ¡Nos vemos en el programa!

