En Arriba Mi Gente, aprovechando el inicio del 2025 y el verano, el programa decidió salir a las calles para preguntar a los peruanos sobre su primer amor. Pero quien terminó sorprendiendo fue Santi Lesmes, al compartir una historia personal que dejó a todos conmovidos.

“No sé si alcance el programa para hablar de todos mis primeros amores, a todas las he querido igual. Ellas no me superan todavía”, dijo Santi entre risas, fiel a su estilo desenfadado.

Sin embargo, rápidamente se puso nostálgico y confesó: “Mi primer amor lo tuve cuando vivía en Málaga y tenía 13 años. Era mi compañera de colegio desde que teníamos 7 años. Además de ser mi amiga, era mi amor platónico”.

El momento culminante de la historia llegó cuando Santi recordó lo que ocurrió el último día de clases: “Cuando cumplimos 14 años, en la fiesta de fin de curso, le pedí al DJ que pusiera una canción especial. Me acerqué, bailamos juntos y ese fue nuestro momento. Pero nunca le confesé lo que sentía”.

El relato dio un giro inesperado cuando reveló que, años después, se animó a abrir su corazón: “Diez años más tarde, le dije que era el amor de mi vida. Fue un momento muy especial”.

La confesión de Santi Lesmes tocó fibras sensibles y recordó a todos lo mágico y agridulce que puede ser el primer amor.

Si quieres disfrutar más historias conmovedoras y momentos divertidos, no te pierdas Arriba Mi Gente. ¡Nos vemos en el programa!

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina Televisión?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. con Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

