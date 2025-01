En El Gran Chef Famosos, la tristeza embargó a Leslie Stewart, pues al probar su segundo plato, Giacomo Bocchio, Javier Masías y Nelly Rossinelli no le ocultaron su desagrado, ¿qué le dijeron?

“Es un arroz sin sal, no tiene ese arroz como para sushi. Te ha faltado un poco más de vinagre”, comenzó Nelly, que también criticó la salsa de la participante. “El pollo delicioso, pero la miel parece de picarón, mucha azúcar”, declaró.

Otro de los jurados que realizó observaciones en el arroz fue Giacomo Bocchio. “Me ha gustado la miel. El arroz está neutro, no parece el arroz de un poke”, afirmó. A las críticas se sumó Javier Masías con un contundente veredicto. “La salsa a mí no me gustó, está caliente, no me gustó”, sentenció.

A Leslie no le quedó otra opción que reconocer y tomar en cuenta cada comentario, aunque confesó no estar pasando por el mejor momento. “Hoy he estado un poco distraída, no a propósito, pero en un momento me estaba olvidando cosas desde el primer plato”, señaló la competidora.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.