Decidida a no ser sentenciada en El Gran Chef Famosos, Lita Pezo sacó a relucir sus mejores habilidades gastronómicas y los jueces quedaron sorprendidos con su poke de pollo crocante con salsa oriental, ¿qué le dijeron?

“Se le ha disparado un poquín el vinagre, pero casi nada. Tiene cuerpo la salsa. Me gusta mucho, me lo comería todo”, comenzó Javier Masías a punto de comerse otra cucharada del plato.

Otro de los jurados que encontró agradable el plato fue Nelly Rossinelli. “La salsa pudo estar un poquito más suelta, de sabor está rica”, comentó la juez sin soltar el plato. A sus observaciones se sumó Giacomo Bocchio, ¿qué agregó?

“Buen trabajo, Lira. Mantén más orden porque se ve bien desordenada tu estación”, señaló el jurado con una gran sonrisa y la participante no pudo ocultar su emoción, ¿y les hizo un pedido especial?

Emocionada por los comentarios, Lita le agradeció a cada jurado. “No lo puedo creer. Maestros, voy a mejorar, se los prometo. No me manden a sentencia, pues, es lo único que pido”, suplicó Lita, ¿se cumplirá su deseo?

