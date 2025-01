Desafíos anteriores en El Gran Chef Famosos, Leslie Stewart logró ser la ganadora de la Súper Medalla y, hasta el momento, no había tenido la oportunidad de usarla. Aunque estaba convencida de que hizo un buen segundo plato, no quiso arriesgarse y usó este premio. “No la puedo desperdiciar, me la gané”, afirmó la participante antes de canjearla.

Los jurados revelaron que Leslie Stewart no hubiese sido salvada de no ser por su Súper Medalla y, luego, anunciaron a Jota Benz como el salvado de la noche, lo que sorprendió a todos los competidores, que no dudaron en abrazarlo y felicitar su esfuerzo en cada desafío, ¿se acerca un ganador?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.