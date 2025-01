Aunque Lita Pezo empezó “El Gran Chef Famosos, la Súper Revancha” salvándose del reto del zapato compartido, su primer plato, suspiro a la limeña, no consiguió la total aprobación del jurado. Tras aventurarse en una nueva presentación, los jueces se mostraron inconformes.

Uno de los jurados más críticos fue Javier Masías. “El manjar está pesado, parece un flan en un manjar. Se supone que José Gálvez le puso suspiro a la limeña porque es leve, ligero y esto lo siento pesado”, sentenció el juez.

Por otro lado, Nelly Rossinelli reconoció algunos méritos del plato. “Tu suspiro está impecable, no es el mejor emplatado porque es demasiado para un plato tan dulce y esta mezcla que has hecho, pero las dos cosas que has hecho están bien hechas”, señaló Nelly.

Su segundo plato, conejo a la mostaza con papas torneadas a las finas hierbas, tampoco fue el favorito del jurado y le valió varias críticas, ¿qué le dijeron?

“Una presentación sencilla, un poco sucio el plato, falta un poquito de salsa. El torneado sí está lejos de ser un buen torneado. Está bien, pero le falta potencia de mostaza, le falta la acidez del vino, el golpe de laurel o tal vez es que hay muy poquita salsa”, señaló Giacomo Bocchio.

Pese a que Nelly reconoció ciertas virtudes del plato, sí fue enfática en que sus compañeros se esforzaron más. A Masías no le molestó ser duro con su crítica. “La salsa no está fea, pero no se siente el golpe de mostaza y, de hecho, no se siente NADA el golpe de NADA. A mí este plato NO me gusta”, afirmó el chef.

Tras escuchar los comentarios, Lita se resignó a tomarlos en cuenta. “Bueno, pues, ¿ya qué queda? A seguir?, dijo frustrada, ¿alcanzará a salvarse?

