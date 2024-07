Christian Thorsen fue anunciado como uno de los doce nuevos participantes de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. El actor contó que, pese a no saber cocinar, cuenta con experiencia, pues tuvo la oportunidad de trabajar en una cocina.

En una entrevista EXCLUSIVA para Latina Entretenimiento, Christian manifestó que uno de los retos más complicados que tendrá que afrontar en la cocina es aprender a manejar mejor los tiempos y el orden en su estación. “Soy un poco desordenado, me parece este ya me lo han dicho inclusive, pero este creo que justamente esto de que tengo que cumplir un horario, un tiempo, pues espero que me ordene un poco”, aseguró.

Pero, así como el interprete deberá controlar mejor su tiempo, también cuenta con habilidades que podrían jugar a su favor durante la competencia. “He trabajado en cocina, o sea, sé pelar ajo, cebolla, picar tomate, picar cualquier verdura. Creo que eso lo manejo bastante bien. Estoy tranquilo por ese lado”, explicó.

Christian se mostró como un participante preparado para todo y sin miedo a lo que se venga. Aunque Javier Masías es considerado el jurado más temido a lo largo de las temporadas de “El Gran Chef Famosos“, el actor declaró que no hay ningún jurado que despierte miedo en él. “Me parecen todos buena gente, aunque algunos actúen de otra manera, pero no. La verdad se ha hecho algo muy bonito. Estoy muy contento“, afirmó.

Para terminar, Christian, quien asegura que el ají de gallina será su arma secreta para conquistar el paladar del jurado, opinó sobre quiénes cree que lograrán avanzar en la competencia. “Hay varios que son buenos. No voy a nombrar para no descartar a los otros, pero creo que sí, por eso digo va a ser difícil llegar a la final, de eso pueden estar seguros“, expresó.

Fecha y hora de ESTRENO de “El Gran Chef Famosos, La Academia”

“El Gran Chef Famosos, La Academia” se estrena el PRÓXIMO MARTES 23 DE JULIO. El programa culinario de Latina Televisión continuará en su horario, empezando su transmisión a las 7:45 p.m.

¿Quiénes son los 12 participantes CONFIRMADOS para “El Gran Chef Famosos, La Academia”?

Leslie Shaw

Phillip Chu Joy

Christian Thorsen

Gachi Rivero

Diana Sanchez

Wendy Menéndez

Vanessa Terkes

Israel Dreyfus

Jely Reátegui

Carlos Palma

Matilde León

Adolfo Aguilar

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

