Matilde León fue anunciada como uno de los doce nuevos participantes de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La actriz de “Papá en Apuros” reconoció que, aunque se lleva bastante bien con su equipo, hay un par de ‘apuraditos’ a los que no traería como refuerzos.

En una entrevista EXCLUSIVA para Latina Entretenimiento, Matilde manifestó que uno de sus mayores miedo en el programa es el jurado Javier Masías. “Siempre tiene algo que decir, una crítica. Yo soy un cero a la izquierda en la cocina, nunca lo he hecho, así que probablemente se las agarre conmigo“, expresó.

Por otro lado, Matilde habló sobre la posibilidad de traer refuerzos a la cocina. “Tiene que ser de ‘Papá en Apuros’. Nosotros somos una familia hasta el día de hoy“, comentó. Sin embargo, la artista contó que, aunque son muy amigos, NO le gustaría traer a Jose Miguel Arguelles, ni aJoaquín Escobar; especialmente a este último.

“Me parecería demasiado tierno traer a Joaquín, pero creo que no lo traería porque a él lo mandaban a Sentencia y Eliminación todo el tiempo. No me quiero arriesgar”, aseguró.

Por otro lado, la actriz se mostró seguro acerca de a quién sí le gustaría tener como un apoyo en la cocina. “Creo que traería a Juan Carlos Rey de Castro, porque él fue mi papá en la novela y tenemos una relación muy bonita”, aseguró. Para terminar, la joven se definió como una estudiante súper estudiosa y envío un mensaje sobre su participación en el programa. “Yo he visto las participaciones de todos, a todos les ha ido excelente, pero nunca ha ganado un ‘apuradito’, ¿será mi momento? Veremos”, finalizó.

Fecha y hora de ESTRENO de “El Gran Chef Famosos, La Academia”

“El Gran Chef Famosos, La Academia” se estrena el PRÓXIMO MARTES 23 DE JULIO. El programa culinario de Latina Televisión continuará en su horario, empezando su transmisión a las 7:45 p.m.

¿Quiénes son los 12 participantes CONFIRMADOS para “El Gran Chef Famosos, La Academia”?

Leslie Shaw

Phillip Chu Joy

Christian Thorsen

Gachi Rivero

Diana Sanchez

Wendy Menéndez

Vanessa Terkes

Israel Dreyfus

Jely Reátegui

Carlos Palma

Matilde León

Adolfo Aguilar

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

