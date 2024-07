Vanessa Terkes fue anunciada como uno de los doce nuevos participantes de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La actriz confesó que ha estado viendo los videos de cocina del canal de Youtube de Giacomo Bocchio para prepararse para la nueva temporada del programa culinario.

En una entrevista EXCLUSIVA para Latina Entretenimiento, Vanessa explicó con qué tipo de estudiante se identifica ahora que la competencia ha tomado un interesante giro con el nuevo formato de “La Academia”. “Soy chancona, porque soy competitiva y eso me lleva a la chanconería“, manifestó. Pero eso no fue todo, pues la presentadora de televisión dio más detalles sobre su preparación previa al inicio de la competencia. “Yo he estado viendo muchos videos ahorita que he regresado. De Giacomo Bocchio he visto muchísimos“, aseguró.

La artista también contó a quiénes le gustaría traer como refuerzos en las próximas rondas de la temporada. “Conozco a muchísima gente que ha estado aquí. Podría ser, sin duda, Leslie Stewart, Fiorella Cayo, Yaco Eskenazi, Ivana Yturbe“, afirmó.

Sobre sus habilidades en la cocina, Vanessa se mostró confianza. Sin embargo, sí destacó que hay algunas proteínas que preferiría no trabajar. “El cuy y el conejo son animales con los que yo he crecido de chiquita y los quiero. Son animalitos, que yo podría tener en mi casa, pues como mascotas. Entonces me da un poquito de pena“, añadió.

Fecha y hora de ESTRENO de “El Gran Chef Famosos, La Academia”

“El Gran Chef Famosos, La Academia” se estrena el PRÓXIMO MARTES 23 DE JULIO. El programa culinario de Latina Televisión continuará en su horario, empezando su transmisión a las 7:45 p.m.

¿Quiénes son los 12 participantes CONFIRMADOS para “El Gran Chef Famosos, La Academia”?

Leslie Shaw

Phillip Chu Joy

Christian Thorsen

Gachi Rivero

Diana Sanchez

Wendy Menéndez

Vanessa Terkes

Israel Dreyfus

Jely Reátegui

Carlos Palma

Matilde León

Adolfo Aguilar

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR