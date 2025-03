En El Gran Chef Famosos, la competencia se puso más difícil que nunca, ya que de los cuatro participantes, solo uno lograría salvarse de pasar a la temida noche de eliminación.

La prueba de la noche consistió en la preparación de wraps, un reto que parecía sencillo, pero que terminó complicando a varios competidores.

Franco Cabrera, quien contó con el apoyo de Diego Penny, recibió duras críticas por parte del jurado. Luciano Mazzetti señaló: “La tortilla de Franco estaba bastante bien hecha, pero es una pena porque el nivel de sal hacía que ese plato esté incomible.”

Por su parte, Javier Masías fue tajante en su veredicto: “Franco Cabrera va a noche de sentencia.”

El participante no pudo ocultar su sorpresa y reaccionó entre risas: “¡Está loco, yo no puedo creerlo! ¿Por un poquito de sal me van a mandar a sentencia?”

Luego, Patricia Alquinta fue anunciada como la segunda sentenciada, quien aceptó el resultado sin decir una palabra.

Finalmente, entre Tula Rodríguez y Vania Bludau se decidiría la única salvada de la noche. Con la voz de Nelly Rossinelli, se confirmó que Vania Bludau logró salvarse, dejando en sentencia a Tula Rodríguez.

Vania, emocionada, saltó de alegría y abrazó a Tula en señal de compañerismo. ¿Podrá Franco Cabrera revertir la situación y mantenerse en competencia? ¿O será el próximo eliminado? ¡No te pierdas El Gran Chef Famosos y descubre quién sigue en carrera!

