En El Gran Chef Famosos, Vania Bludau intentó hacer los mejores tequeños con mayonesa de palta, pero se encontró con un jurado dividido. Javier Masías fue el primero en probar su plato y no dudó en mostrar su descontento: “Para mí esto no pinta bien, está crudo, no tiene sal y es pura masa”, además agregó: “No hay relleno, se ve mal y cuando lo pruebas te decepciona aún más”.

Luciano Mazzetti también tuvo observaciones sobre la salsa: “A la mayonesa le falta ácido y más sabor a palta”.

Sin embargo, Nelly Rossinelli no estuvo de acuerdo y sorprendió con su comentario: “El mío no está crudo y tu mayonesa tiene bastante palta, está bien rica”, además resaltó la presentación del plato diciendo: “Visualmente está lindo, son unos tequeños caseros”.

Ante esto, Vania no dudó en reaccionar con alivio y le respondió: “Gracias, Nelly, tú y yo sí nos entendemos”.

